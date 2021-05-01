Общество

Сенатор Бибикова рассказала, кто в России может получать сразу две пенсии

Участники Великой Отечественной войны и имеющие категорию инвалидности россияне могут получать сразу две пенсии разных видов. Об этом рассказала заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, пишет «Парламентская газета».

«К примеру, две пенсии могут получать инвалиды и участники Великой Отечественной войны — по инвалидности и по старости. В некоторых случаях две пенсии — военную и по старости — могут получать и бывшие сотрудники силовых структур. Речь идет о тех из них, кто заработали пенсию по выслуге лет в силовом ведомстве, а после успели выработать стаж, а в этом году это 12 лет, и нужное количество пенсионных баллов — сейчас это 21 балл — для назначения страховой по старости в системе обязательного пенсионного страхования. Таким образом, они будут получать две пенсии — и по линии своего ведомства и страховую часть пенсии по старости. Здесь, правда, нужно напомнить, что пенсия по старости состоит из двух частей — фиксированной и страховой. Так вот в данном случае назначается только страховая часть», - пояснила Елена Бибикова.

Также она напомнила порядок индексации пенсий, который установлен на законодательном уровне: все страховые пенсии неработающих россиян — а это пенсии по старости, по инвалидности и по потере кормильца — ежегодно индексируют с 1 января на уровень выше инфляции.