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Общество

Сенатор Бибикова рассказала, кто в России может получать сразу две пенсии

02.05.2021 09:40|ПсковКомментариев: 0

Участники Великой Отечественной войны и имеющие категорию инвалидности россияне могут получать сразу две пенсии разных видов. Об этом рассказала заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, пишет «Парламентская газета».

«К примеру, две пенсии могут получать инвалиды и участники Великой Отечественной войны — по инвалидности и по старости. В некоторых случаях две пенсии — военную и по старости — могут получать и бывшие сотрудники силовых структур. Речь идет о тех из них, кто заработали пенсию по выслуге лет в силовом ведомстве, а после успели выработать стаж, а в этом году это 12 лет, и нужное количество пенсионных баллов — сейчас это 21 балл — для назначения страховой по старости в системе обязательного пенсионного страхования. Таким образом, они будут получать две пенсии — и по линии своего ведомства и страховую часть пенсии по старости. Здесь, правда, нужно напомнить, что пенсия по старости состоит из двух частей — фиксированной и страховой. Так вот в данном случае назначается только страховая часть», - пояснила Елена Бибикова.

Также она напомнила порядок индексации пенсий, который установлен на законодательном уровне: все страховые пенсии неработающих россиян — а это пенсии по старости, по инвалидности и по потере кормильца — ежегодно индексируют с 1 января на уровень выше инфляции.

«Например, в этом году инфляция была около 5 процентов, а пенсии проиндексировали на 6,3. Ежемесячные денежные выплаты, которые положены, например, участникам войны, ветеранам боевых действий, инвалидам всех групп, повышают с 1 февраля. В этом году их проиндексировали на 4,9 процента. Социальные пенсии проиндексировали с 1 апреля на 3,4 процента. С 1 августа должны повысить пенсии работающим пенсионерам. Подчеркну, речь идет не об индексации, а о перерасчете. На повышение могут рассчитывать пенсионеры, которые работали в предшествующем году, неважно сколько времени — месяц, два или двенадцать. Условие в данном случае другое — за этот период работы за них должны быть уплачены страховые взносы в Пенсионный фонд».

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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