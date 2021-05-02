Михаил Ведерников: Пасха дает уверенность, что после любых трудностей настанет время радости

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил православных христиан с праздником Пасхи. Свое обращение он опубликовал в инстаграм-аккаунте.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

«Этот день много веков символизирует жизнь, добро, человеколюбие, жертвенность и всепрощение. Пасха дает нам уверенность, что за любыми трудностями и невзгодами всегда настанет время радости и света. Сегодня в храмах проходят торжественные службы, а семьи собираются вместе за одним столом. Многие традиции этого дня бережно передаются из поколение в поколение. Желаю вам любви, взаимопонимания и заботы о ближнем – того, что является фундаментом православия», - сказал глава региона.