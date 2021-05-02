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Александр Козловский: Праздник Пасхи наполняет сердца верующих добрыми чувствами

02.05.2021 13:00|ПсковКомментариев: 0

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравляет жителей области с праздником Пасхи. Свое обращение он разместил в соцсетях.

Фото: телеграм-канал «Мы из Великих Лук»

«Дорогие земляки! От всей души поздравляю вам со светлым Христовым Воскресением! Великий праздник Пасхи наполняет сердца всех верующих самыми добрыми чувствами, дарит радость и любовь. Он дорог миллионам людей — всем, кто чтит христианские ценности», - сказал Александр Козловский.

Он пожелал всем крепкого здоровья, мира и благополучия.

Теги: #РПЦ #поздравление #пасха
Источник: Псковская Лента Новостей
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