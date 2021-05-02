Общество

Александр Козловский: Праздник Пасхи наполняет сердца верующих добрыми чувствами

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравляет жителей области с праздником Пасхи. Свое обращение он разместил в соцсетях.

Фото: телеграм-канал «Мы из Великих Лук»

«Дорогие земляки! От всей души поздравляю вам со светлым Христовым Воскресением! Великий праздник Пасхи наполняет сердца всех верующих самыми добрыми чувствами, дарит радость и любовь. Он дорог миллионам людей — всем, кто чтит христианские ценности», - сказал Александр Козловский.

Он пожелал всем крепкого здоровья, мира и благополучия.