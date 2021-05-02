Врач Игорь Дитрих поделился снимком новорожденных козлят

Заместитель главного врача по хирургии Псковской областной клинической больницы, депутат регионального парламента Игорь Дитрих поделился фотографией с новорожденными козлятами. Снимок он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Хочу поделиться с вами радостным событием, вот такие красавцы-козлята у нас родились! Берегите животных, потому что они беззащитны и так прекрасны», - написал Игорь Дитрих.
Депутат периодически размещает в своих соцсетях не только рабочие снимки, но и фотографии домашних животных.