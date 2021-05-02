Общество

Два псковских волонтера отправятся в Москву в качестве «послов Победы»

Два волонтера Илья Никитин и Таисия Хатит представят Псковскую область на торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в Москве. Об этом сообщается в группе «Молодежь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Ежегодно 150 победителей всероссийского конкурса «Послы Победы» становятся соорганизаторами парада Победы и «Бессмертного полка» в Москве на Красной площади.



С 7 по 10 мая в Москве снова состоится слет победителей конкурса для организации волонтерского сопровождения торжественных событий, посвященных празднованию 76-й годовщины Великой Победы.