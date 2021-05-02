Общество

Диетолог рассказала, от какого безобидного продукта можно потолстеть

Врач-диетолог Ольга Шмелева уверена, что к неожиданной прибавке в весе может привести неограниченное употребление ягод, сообщает радио Sputnik.

«Ягоды являются источником витаминов и минералов, поэтому при отсутствии лишнего веса можно спокойно употреблять их в неограниченном количестве. Если есть риск набора веса, нужно строго регламентировать количество, поскольку набрать с ними можно, так как у них хорошая калорийность», – сказала специалист в комментарии телеканалу «Звезда».

Также она заострила внимание на том, что человек худеет в том случае, если есть разница по калоражу в сторону плюса. К примеру, если человек употребляет больше, чем расходует, то у него это откладывается в жиры, если столько же – начинается стагнация, если меньше – худеет.

«Сделать калораж больше, чем расход энергии, а расходуем ее мы через физическую активность, можно с помощью любых продуктов – хоть за счет ягод, хоть за счет сала. Но во всем нужно знать меру», – отметила Шмелева.

Однако, по ее словам, существуют продукты, с которыми невозможно набрать лишний вес, употребляя их в любом количестве. К ним относятся зелень, огурцы и помидоры.