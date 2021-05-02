Общество

Энергетики Псковской области ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

Филиал компании «Россети Северо-Запад» в Псковской области работает в режиме повышенной готовности в связи неблагоприятными погодными условиями - в регионе сильный и порывистый ветер, дождь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

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110 аварийных бригад и 149 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 52 дизельных генератора общей мощностью 2,7 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф