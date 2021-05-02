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Общество

Мошенники-шантажисты научились обходить спам-фильтры

03.05.2021 09:52|ПсковКомментариев: 0

Мошенники, которые занимаются шантажом по электронной почте, усложнили свои рассылки и научились успешно обходить спам-фильтры, сообщила РИА Новости старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова.

Днем рождения спама считается 3 мая. Именно в этот деть в 1978 году был зарегистрирован первый случай отправки нежелательного рекламного сообщения. Спустя сорок лет реклама стала настоящим бедствием пользователей электронных почтовых ящиков. В этот же день в 2004 году интернет-червь Sasser поразил сотни тысяч компьютеров по всему миру.

По словам Щербаковой, доля спама как в России, так и в мире постепенно немного снижается. Если в первом квартале 2020 года в России она в среднем составляла 51%, то за аналогичный период 2021-го – уже 48%.

Однако в целом это достаточно ощутимый объем, поэтому угрозу, которую несёт в себе спам, не стоит сбрасывать со счетов, отметила Щербакова. К тому же, по ее словам, спам-рассылки становятся более сложными.

«Если мы говорим, например, о таком неприятном феномене, как шантаж по электронной почте, то здесь злоумышленники стали "зашумлять" текст, добавлять текст в виде картинок. Это делается для обхода спам-фильтров», - рассказала она.

Кроме того, мошенники вставляют в адрес отправителя почтовый ящик пользователя. «Таким образом мошенники пытаются создать видимость того, что у них есть контроль над почтовым ящиком жертвы», - поясняет Щербакова.

Источник: Псковская Лента Новостей
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