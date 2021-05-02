Общество

Безработный пскович незаконно прописал у себя двух россиян

Установлен житель Пскова, который подозревается в нарушении миграционного законодательства. По имеющимся данным, 29 апреля текущего года в доме в деревне Старина Псковского района не работающий пскович 1981 года рождения в нарушение требований миграционного законодательства осуществил фиктивную регистрацию двух граждан Российской Федерации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, горожанин дал признательные показания. Проводится проверка. Отметим, что за последнее время данный факт далеко не единичный.

В этой связи полиция напоминает нашим согражданам об ответственности, предусмотренной законом за подобного рода противоправные деяния.

Так, в соответствии со статьей 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» Уголовного кодекса Российской Федерации правонарушители наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.