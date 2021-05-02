Общество

Врач перечислил нежелательные для пикника продукты

Продукты с содержанием крема, заправленные майонезом салаты, а также кисломолочные продукты и вода из открытых источников могут спровоцировать отравление на пикнике. Об этом сообщил заместитель главврача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова депздрава Москвы Петр Давыдов, передает РИА Новости.

По его словам, принесенную еду для отдыха на природе необходимо хранить в термосумках с аккумуляторами холода вне зависимости от температурного режима. При этом некоторые блюда имеют высокий риск заражения различными условно патогенными микроорганизмами. В случае их употребления есть вероятность отравиться или получить кишечную или пищевую инфекцию.

«На природу с собой не надо брать никакие продукты с кремом, салаты, заправленные майонезом. Это все к концу дня 100% испортится, и причем человек это может даже не почувствовать. Мясные продукты надо покупать в сертифицированных местах, особенно если это приготовленный шашлык или какие-то другие мясные изделия, потому что они несут в себе угрозу заражения сальмонеллезом», — рассказал главврач.

Он также рекомендовал воздержаться и от кисломолочных продуктов и не употреблять их вне срока или вне условий хранения, например, если продукт долгое время хранится на открытом воздухе в теплом помещении.

«Воду из открытых источников пить нельзя, какой бы она чистой ни казалась, это всегда определенная угроза для получения очень тяжелого отравления. Вода должна быть либо бутилированная, либо фильтрованная, но на крайний случай кипяченая, хотя кипяченая вода никаким образом не устраняет угрозу получение отравления, воздействия солей тяжелых металлов либо органической химии, которая в ней содержится. Если человек отправляется в дальний поход на природу и понимает, что бутилированной воды может не быть у него длительное время, то можно воспользоваться фильтром для воды», — отметил Давыдов.

Отравления бывают разные, добавил врач. Существует кишечная инфекция, или инфекционный гастроэнтероколит, а есть пищевая токсикоинфекция. Последняя связана с проявлением токсинов, уже содержащихся в пище. В некоторых случаях пищевая токсикоинфекция может быть опаснее, чем кишечная инфекция, которая связана с размножением микроорганизмов в кишечнике.

Второй вид отравления — это размножение микроорганизмов, которые попали внутрь человека. Симптомы болезни появляются гораздо позднее, чем произошло употребление непригодного в пищу продукта.

«При токсикоинфекции рвота, тошнота являются нормальной реакцией, и промывание желудка — это один из хороших способов устранения проявления токсикоинфекции, чтобы эвакуировать из желудка остатки токсина, который воздействует быстро на организм. А при кишечной инфекции надо бороться с проявлением инфекции, которая может привести к обезвоживанию. В обоих случаях рекомендуется прием энтеросорбентов — это различные препараты на основе белой глины, активированного угля, соединений на основе алюминия, это распространенные препараты», — рассказал врач.

Давыдов советует соблюдать водно-питьевой режим. При пищевой токсикоинфекции с рвотой уходит большое количество хлора, поэтому при тяжелой рвоте следует мелкими глотками употреблять солевые растворы на основе обычной морской или поваренной соли. В случае развития кишечной инфекции желательно употреблять раствор с более развернутым составом электролитов. В том и в другом случае рекомендуется употреблять готовые, предназначенные для пероральной регидратации препараты. После этого следует отсроченное лечение последствий таких отравлений, которые чаще всего связаны с временным десбиозом кишечника.

«При любом виде отравления, особенно если оно протекает в тяжелой форме, не стоит заниматься самолечением. Только врач может назначить необходимое лечение, поэтому обращение к нему необходимо», — резюмировал Давыдов.