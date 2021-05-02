Общество

Число победивших COVID-19 в Псковской области за сутки втрое превысило число заболевших

Число победивших COVID-19 в Псковской области за сутки втрое превысило число заболевших. Об этом свидетельствует статистика за 2 мая, опубликованная на официальном телеграм-канале Псковской области.

Так, на данный момент проведено 353112 исследований (765 за сутки), подтверждено 36499 случаев заражения коронавирусом (+69), выздоровели 27690 (+201). Скончались 348 (+2).

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Статистика по районам: