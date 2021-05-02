Число победивших COVID-19 в Псковской области за сутки втрое превысило число заболевших. Об этом свидетельствует статистика за 2 мая, опубликованная на официальном телеграм-канале Псковской области.
Так, на данный момент проведено 353112 исследований (765 за сутки), подтверждено 36499 случаев заражения коронавирусом (+69), выздоровели 27690 (+201). Скончались 348 (+2).
Статистика по районам:
- Псков – 13181
- Великие Луки – 6191
- Бежаницкий район - 339
- Великолукский район – 819
- Гдовский район – 538
- Дедовичский район – 778
- Дновский район - 306
- Красногородский район – 210
- Куньинский район – 334
- Локнянский район - 246
- Невельский район – 1425
- Новоржевский район – 381
- Новосокольнический район – 970
- Опочецкий район – 905
- Островский район – 1849
- Палкинский район – 402
- Печорский район – 704
- Плюсский район – 570
- Порховский район – 1140
- Псковский район – 3022
- Пустошкинский район – 333
- Пушкиногорский район - 340
- Пыталовский район – 321
- Себежский район – 587
- Стругокрасненский район – 366
- Усвятский район – 198
- Иногородние (с 30.12.2020) – 44.