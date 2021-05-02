Общество

Профсоюзы поддержали предложенные «Единой Россией» поправки к закону о занятости

Наступило время «осовременивания» закона о занятости, подчеркнул председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков в ходе обсуждения поправок партии в закон о занятости, которое прошло в Москве. Специалисты обсуждали инициативы вместе с Госдумой и авторами предложений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

«Мы поддерживаем сейчас все те предложения, которые внесены, и, безусловно, их надо принимать», - сказал Михаил Шмаков. Он предложил продолжить совместную работу над совершенствованием профильного закона.

«Может быть, и в других частях законодательства, в Трудовом Кодексе в частности, но сделать законодательное обеспечение решения проблемы занятости более прозрачным, более эффективным», - резюмировал председатель Федерации профсоюзов.

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов отметил, что в Пскове прошло обсуждение поправок в трудовое законодательство, в котором приняли участие представители профсоюзной организации. «Председатели областных организаций профсоюзов, профсоюзный актив поддерживают инициативы партии. Введение единой платформы вакансий очень упростит гражданам поиск работы. Люди смогут найти работу не только в своём регионе, но и по всей стране. Такой цифровой сервис станет удобным и для работодателей», - отметил он.

Напомним, 20 апреля Госдума единогласно приняла в первом чтении поправки «Единой России» в закон о занятости. Документ упростит поиск работы и создаст единый для всей страны рынок труда - в том числе, с помощью портала «Работа в России».

Принять поправки в закон о занятости в весеннюю сессию ранее поручил президент России Владимир Путин по итогам встречи с руководителями парламентских фракций. Партия внесла законопроект о занятости в Госдуму 18 февраля 2021 года. Его разработали по поручению Председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Документ станет вторым после изменений в Трудовой кодекс шагом в сфере реформирования социально-трудовых отношений и сделает государственные сервисы максимально удобными для людей. На встрече с главой государства руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов назвал поправки приоритетными для партии.