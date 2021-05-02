Общество

Псковская областная больница с 4 по 7 мая будет работать в обычном режиме

Псковская областная клиническая больница, включая консультативную поликлинику, будет работать в обычном режиме в праздничные дни с 4 по 7 мая, которые до указа президента Владимира Путина были бы рабочими. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей главврач больницы Анатолий Волков.

«4 — 7 мая для нас — обычные рабочие дни. Указ президента (о нерабочих днях с 1 по 10 мая — ред.)», - подчеркнул он, напомнив, что в праздничные дни больница обычно оказывает только экстренную помощь, но с 4 по 7 мая она будет оказывать и плановую помощь.

«На 4, 5, 6 и 7 мая к нашим специалистам уже были записаны пациенты, в том числе с серьезными диагнозами, и мы не можем переносить их прием на более поздний срок, потому что на другие дни записаны уже другие пациенты. Да и в целом любые переносы зачастую чреваты большими проблемами», - заключил главврач областной больницы.

Добавим, в праздничные дни, 1 — 3 мая и 8 — 10 мая, консультативная поликлиника не работает. Стационар, травмпункт, экстренное приемное отделение работают круглосуточно.

Справочное бюро: 8(8112) 29-58-18, 8(8112) 29-58-99 (режим работы с 9:00 до 18:00).