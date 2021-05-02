Общество

Псковский Россельхознадзор помешал «поездке» двух тонн говядины в Петербург

В Невельском районе должностными лицами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при проведении совместных мероприятий с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области было приостановлено движение транспортного средства, в грузовом отсеке которого находилась говядина в четвертинах на кости, незаконно перевозимая из Республики Беларусь в Санкт-Петербург.

Согласно клеймам мясо было произведено белорусским предприятием УП «РивиераГрупп», сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Россельхознадзора.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий сотрудниками управления было установлено, что две тонны говядины перевозились без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество, безопасность и происхождение товара. Также транспортировка мясосырья осуществлялась с нарушением ветеринарно-санитарных правил – в автомобиле отсутствовало холодильное оборудование.

Кроме того, согласно указаниям Россельхознадзора в настоящее время действуют временные ограничения на ввоз говядины на кости с территории Республики Беларусь, не имеющей официального статуса Международного эпизоотического бюро по губкообразной энцефалопатии, а также на поставки на территорию Российской Федерации продукции, произведенной УП «РивиераГрупп».

Управлением Россельхознадзора запрещено перемещение двух тонн говядины в четвертинах по таможенной территории Евразийского экономического союза, оформлен акт о возврате груза.

По фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях.