Общество

В Пскове определены сильнейшие второклассники-шахматисты

Федерация шахмат Псковской области совместно и «Региональный центр шахматного образования и спорта» провели муниципальный отборочный этап среди команд второклассников, который прошел в школе № 47 Пскова при поддержке заместителя председателя Псковского областного Собрания Юрия Сорокина и содействии управления образования администрации Пскова. Соревнования обслуживала бригада спортивных судей: Сергей Арефьев, Григорий Шаранков и Дмитрий Шахов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации шахмат Псковской области, данный турнир является одной из номинаций конкурса на лучшую организацию обучения шахматам в образовательных организациях Псковской области.

В борьбу за выход в областной этап включились команды второклассников школ Пскова №№2, 9, 17, 23, Гуманитарного лицея и лицей №4, а также ППК. По условиям соревнований не менее трех мест в команде за шахматной доской должны занимать девочки-второклассницы, а учителя шахматного всеобуча в этом году стали капитанами своих команд.

По результатам групповых состязаний в борьбу за третье место встретились команды школ №17 и 23. Победу в этом матче одержали второклассники из школы №17.

Победители групп — сборные второклассников ППК и гуманитарного лицея - разыграли в матче между собой судьбу «золотых» медалей и право представлять Псков на областном этапе, который пройдет на родине великого русского шахматиста, первого русского шахматного мастера Александра Петрова, в Опочке. Победила команда гуманитарного лицея, причем 5 очков завоевали мальчики, а вот девочки так и не смогли переиграть своих сверстниц из команды ППК, уступив им на всех трех досках.

Выступая на награждении победителей и призеров соревнования, президент областной Федерации шахмат, региональный омбудсмен Дмитрий Шахов особо поблагодарил учителей шахматного всеобуча за их титанический, но, к сожалению, недостаточно оплачиваемый труд. Дмитрий Шахов обратил внимание юных участников турнира, что шахматный всеобуч, который организован в школах нашей области с 2008 года, дал дорогу в большие шахматы и известность многим юным шахматистам, а троё из них достигли значительных успехов: Григорий Малышев и Наум Руденко стали мастерами ФИДЕ в 15 летнем возрасте, а Алексей Захаров, только что, впервые за 20 лет истории псковских шахмат выиграл первенство России, став лучшим шахматистом России в возрасте до 15 лет.

Самое главное, подчеркнул Дмитрий Шахов, - шахматы помогают вам в учебе, способствуют развитию интеллекта, повышению усидчивости, внимательности, а также обучают умению просчитывать различные ситуации на несколько ходов вперед, что всегда пригодится на разных этапах жизни.

Дополнительно все участники соревнования были награждены специальными призами от уполномоченного по правам человека в Псковской области.