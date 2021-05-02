Общество

Облсовпроф - трудовым коллективам: Не ждите, когда что-то случится, вступайте в профсоюз сразу

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов рекомендовал трудовым коллективам региона вступать в профсоюз, не дожидаясь, пока что-то случится. Свою позицию на этот счет он озвучил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, рассказывая о том, какая работа ведется среди населения по привлечению в профсоюзы.

«Мы все это мониторим, видим организации, где сегодня нет профсоюзов, выходим на этого работодателя, предлагаем провести переговоры и доводим информацию о себе. Потом, если мы находим консенсус, встречаемся с коллективом», - рассказал гость студии. Но есть формат, который Игорю Иванову «не совсем нравится» - когда профсоюз создается на фоне конфликта между работодателем и трудовым коллективом.

«Ну создашь ты первичку, отстоишь ты работника, но в итоге вторая сторона как была на начальном этапе не удовлетворена, так и останется, а значит конфликт может вспыхнуть с новой силой, - отметил председатель облсовпрофа. - Я поэтому всегда говорю: не ждите, когда случится что-то нехорошее. Вступайте в профсоюз сразу, давайте сразу налаживать мосты и объяснять, что такое хорошо, а что такое плохо, чем можно воспользоваться. Ведь зачастую все проблемы — от недостатка информации».