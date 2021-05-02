Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
БОПЭТ цифры и факты
Лицей Ростелекома
За покупками с экосумкой
Уникальная разработка Nordman
Трудности закаляют
Модно и практично
Герои нашего времени
Телефон прямого эфира 56-73-72
...и юный «Октябрь» впереди
Вузы вышли из моды
Мусор для ЮНЕСКО
 
 
 
ещё Общество 02.05.2021 11:228 77 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 03.05.2021 19:370 Игорь Иванов: Профсоюзы без работы не останутся 03.05.2021 17:522 Облсовпроф - трудовым коллективам: Не ждите, когда что-то случится, вступайте в профсоюз сразу 03.05.2021 17:330 В Пскове определены сильнейшие второклассники-шахматисты 03.05.2021 17:170 Более 52 млрд рублей выделит правительство РФ медикам, работающим с COVID-19 03.05.2021 17:000 Псковский Россельхознадзор помешал «поездке» двух тонн говядины в Петербург
 
 
 
Самое популярное 28.04.2021 10:341 Опубликован порядок работы учреждений в Псковской области с 4 по 7 мая 26.04.2021 11:2411 В российских школах предлагают ввести новый предмет 29.04.2021 14:081 Шестиклассника обнаружили мертвым в Великих Луках 27.04.2021 12:350 Прохладные майские праздники ожидаются в Псковской области 30.04.2021 13:293 Очаг коронавируса выявлен в Псковской городской больнице
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Игорь Иванов: Профсоюзы без работы не останутся

03.05.2021 19:37|ПсковКомментариев: 0

Профсоюзы без работы не останутся, отметил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, рассказывая о планах псковских профсоюзов на этот год.

Он напомнил, что профсоюзы остаются крупной, организационно устойчивой правозащитной организацией, объединяющей на территории региона порядка 50 тысяч членов профсоюза. «Будем продолжать осуществлять свою правозащитную функцию — проводить консультации, защищать права человека труда в суде, работать с нашими социальными партнерами. По охране труда будем тоже двигаться. Статистика показывает, что здесь нужно усиливаться», - отметил Игорь Иванов, напомнив, что облсовпроф обучил около ста профсоюзных активистов на должность уполномоченных по охране труда и намерен продолжать эту работу.

«Будем проводить обучение профактива, продолжать диалог с социальными партнерами и нормотворческую деятельность. Нам удалось разработать совместно с ФНПР закон об удаленной работе. Мы его обкатываем, применяем, но наверняка какие-то изменения еще потребуются», - уточнил гость студии. - Отдельный блок — санаторно-курортное оздоровление. Наши здравницы работают не только на членов профсоюзов, а в целом на регион. Культмассовый сектор для членов профсоюзов тоже никто не отменял. Уже сейчас мы ведем бесплатные экскурсии, развиваем производственный туризм».

«Работы много. Без работы не останемся», - резюмировал Игорь Иванов.

Теги: #профсоюзы #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы планируете проводить предстоящие майские праздники?
В опросе приняло участие 573 человека
03.05.2021, 20:190 Мошенники придумали новый способ обмана россиян с помощью ЖКХ 03.05.2021, 19:580 Взорвавшееся колесо стало причиной ДТП в Бежаницком районе 03.05.2021, 19:370 Игорь Иванов: Профсоюзы без работы не останутся 03.05.2021, 19:041 Октоберфест второй год подряд отменили из-за коронавируса
03.05.2021, 18:390 В России назвали примерные сроки открытия Египта 03.05.2021, 18:002 Депутатский светофор. Кому загорится зеленый на выборах в псковский региональный парламент? 03.05.2021, 17:522 Облсовпроф - трудовым коллективам: Не ждите, когда что-то случится, вступайте в профсоюз сразу 03.05.2021, 17:330 В Пскове определены сильнейшие второклассники-шахматисты
03.05.2021, 17:170 Более 52 млрд рублей выделит правительство РФ медикам, работающим с COVID-19 03.05.2021, 17:000 Псковский Россельхознадзор помешал «поездке» двух тонн говядины в Петербург 03.05.2021, 16:461 Провести майские праздники дома призвал псковичей главврач областной больницы 03.05.2021, 16:370 Начать с 1 июля углубленную программу профосмотров населения поручил Путин
03.05.2021, 16:061 До жителей Опухликов довели новые требования Правил противопожарного режима 03.05.2021, 15:500 Псковская областная больница с 4 по 7 мая будет работать в обычном режиме 03.05.2021, 15:360 Постпреда России вызвали в ЕС из-за санкций против европейцев 03.05.2021, 15:184 Семьи с детьми от 6 до 18 лет получат единовременную выплату в августе
03.05.2021, 15:030 Псковская область приняла участие в «Речном карнавале» в Санкт-Петербурге. ВИДЕО 03.05.2021, 14:520 Мокрый снег обещают завтра в Псковской области 03.05.2021, 14:380 Фура «Великолукского мясокомбината» попала в ДТП в Черехе 03.05.2021, 14:350 Ежегодно в российских регионах будут покупать не менее 4000 школьных автобусов
03.05.2021, 14:310 Игорь Иванов высоко оценил акцию «Профсоюзный автобус» 03.05.2021, 14:062 Псковичка перевела 250 тысяч рублей на «безопасный счет» мошенников 03.05.2021, 13:520 Путин поручил продлить программу туристского кешбэка до конца года 03.05.2021, 13:385 Какую пользу принес коронавирус псковским профсоюзам, рассказал Игорь Иванов
03.05.2021, 13:200 К 2024 году большинство госуслуг в РФ будут оказываться ежедневно и круглосуточно 03.05.2021, 13:143 В Псковской области под контролем Роспотребнадзора остаются 5 вспышек коронавируса 03.05.2021, 13:070 Полиция призывает родителей оградить своих детей от вождения мопедов 03.05.2021, 12:490 Рекомендации о допуске в Евросоюз привитых туристов могут вступить в силу в мае - СМИ
03.05.2021, 12:320 Профсоюзы поддержали предложенные «Единой Россией» поправки к закону о занятости 03.05.2021, 12:160 Указатель на «Мозаику - Псков» появился на горе Машук в Пятигорске 03.05.2021, 12:053 Двух магазинных воров задержали в Пскове росгвардейцы 03.05.2021, 11:530 Число победивших COVID-19 в Псковской области за сутки втрое превысило число заболевших
03.05.2021, 11:390 «Постскриптум»: Праймериз в реальной политической практике 03.05.2021, 11:164 В России провели более 130 миллионов тестов на COVID-19 03.05.2021, 11:070 Еще 2 человека умерли от коронавируса в Псковской области 03.05.2021, 10:485 Врач перечислил нежелательные для пикника продукты
03.05.2021, 10:360 Жители СЗФО рассказали, как должен выглядеть офис мечты 03.05.2021, 10:230 «Гайд-парк»: Игорь Иванов о Первомае и планах облсовпрофа 03.05.2021, 10:140 В Гдове 18-летнего вора задержали за кражу коньяка 03.05.2021, 10:032 Безработный пскович незаконно прописал у себя двух россиян
03.05.2021, 09:520 Мошенники-шантажисты научились обходить спам-фильтры 03.05.2021, 00:051 Энергетики Псковской области ввели режим повышенной готовности из-за непогоды 02.05.2021, 22:010 Диетолог рассказала, от какого безобидного продукта можно потолстеть 02.05.2021, 21:442 Врач Игорь Дитрих поделился снимком новорожденных козлят
02.05.2021, 21:202 Федерация хоккея показала форму российской сборной для Олимпиады-2022 02.05.2021, 20:593 Юлия Пересильд поздравила всех с Пасхой и пожелала нежных объятий 02.05.2021, 20:380 Захарова ответила главе МИД Британии цитатой святого Антония 02.05.2021, 20:170 Два псковских волонтера отправятся в Москву в качестве «послов Победы»
02.05.2021, 19:563 Патриарх Кирилл призвал посещать храмы, несмотря на COVID-19 02.05.2021, 19:352 О неблагоприятных погодных условиях предупреждают псковичей 02.05.2021, 19:042 В МЧС советуют псковичам не рыбачить на протекающей лодке и не заплывать за буйки 02.05.2021, 18:421 Российские миллиардеры подали в суд на издателя книги «Люди Путина»
02.05.2021, 18:201 Центр Чумакова просит разрешения прививать вакциной «КовиВак» пожилых людей 02.05.2021, 17:393 Интерактив: Да будет свет! 02.05.2021, 17:201 Священник дал совет по выходу из поста без ущерба здоровью 02.05.2021, 17:010 Псковичей приглашают на открытие выставки «Мыслеткань»
02.05.2021, 16:430 Полиция продолжает розыск пропавшего после посещения больницы псковича 02.05.2021, 16:242 «Российское дерево года»: псковичей просят проголосовать за древний печорский дуб 02.05.2021, 16:020 Сильные дожди прогнозируются в Псковской области 3 мая 02.05.2021, 15:414 Привитым россиянам объяснили необходимость двойного теста на COVID-19
02.05.2021, 15:190 Премьера совместного спектакля Псковского и Александринского театров состоится в июне 02.05.2021, 15:002 Лебедь из Латвии оказался в псковском мини-зоопарке 02.05.2021, 14:360 Глава Минздрава заявил о напряженной ситуации с коронавирусом 02.05.2021, 14:172 Елена Уткина рекомендует псковичам не покидать регион во время праздников
02.05.2021, 13:561 Псковичка одержала победу на всероссийском турнире по самбо 02.05.2021, 13:391 МВД запустит мобильный сервис для борьбы с телефонным мошенничеством 02.05.2021, 13:170 Выставку иллюстраций к стихам Языкова открыли в Тригорской баньке 02.05.2021, 13:005 Александр Козловский: Праздник Пасхи наполняет сердца верующих добрыми чувствами
02.05.2021, 12:481 Псковская область участвует в «Речном карнавале» в Санкт-Петербурге 02.05.2021, 12:301 Еще четыре человека умерли от COVID-19 в Псковской области 02.05.2021, 12:120 Псковский театр драмы опубликовал афишу июня 02.05.2021, 11:510 Михаил Ведерников: Пасха дает уверенность, что после любых трудностей настанет время радости
02.05.2021, 11:350 В Пскове прошел субботник на месте бывшего фашистского концлагеря 02.05.2021, 11:228 77 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 02.05.2021, 11:203 Эпидемиолог посоветовала псковичам привиться от COVID-19 на майских выходных 02.05.2021, 11:030 Более 140 ДТП со сбежавшими водителями произошло в Пскове за три месяца
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.