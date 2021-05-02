Общество

Игорь Иванов: Профсоюзы без работы не останутся

Профсоюзы без работы не останутся, отметил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, рассказывая о планах псковских профсоюзов на этот год.

Он напомнил, что профсоюзы остаются крупной, организационно устойчивой правозащитной организацией, объединяющей на территории региона порядка 50 тысяч членов профсоюза. «Будем продолжать осуществлять свою правозащитную функцию — проводить консультации, защищать права человека труда в суде, работать с нашими социальными партнерами. По охране труда будем тоже двигаться. Статистика показывает, что здесь нужно усиливаться», - отметил Игорь Иванов, напомнив, что облсовпроф обучил около ста профсоюзных активистов на должность уполномоченных по охране труда и намерен продолжать эту работу.

«Будем проводить обучение профактива, продолжать диалог с социальными партнерами и нормотворческую деятельность. Нам удалось разработать совместно с ФНПР закон об удаленной работе. Мы его обкатываем, применяем, но наверняка какие-то изменения еще потребуются», - уточнил гость студии. - Отдельный блок — санаторно-курортное оздоровление. Наши здравницы работают не только на членов профсоюзов, а в целом на регион. Культмассовый сектор для членов профсоюзов тоже никто не отменял. Уже сейчас мы ведем бесплатные экскурсии, развиваем производственный туризм».

«Работы много. Без работы не останемся», - резюмировал Игорь Иванов.