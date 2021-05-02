Общество

В Псковской областной библиотеке продолжается акция «Георгиевская ленточка»

В Псковской областной универсальной научной библиотеке продолжается Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», до 9 мая любой желающий может получить ленточку на стойке регистрации пользователей в фойе первого этажа библиотеки.

По правилам, ленточка носится на лацкане пиджака или слева на груди. Напоминаем о том, что георгиевская ленточка не является украшением или аксессуаром: ее нельзя вплетать в волосы, носить на запястье или ниже пояса, крепить на сумку или в автомобиле.



Добавим, в праздничные дни Псковская областная универсальная научная библиотека (ул. Профсоюзная, 2) работает 4, 5, 6, 10 мая с 10.00 до 18.00.

7, 8 и 9 мая - выходные дни.