Общество

Более 50 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области

51 новый случай заражения коронавирусом выявили в Псковской области по состоянию на 3 мая. Общее число подтвержденных случаев инфицирования возросло до 36 550, сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

За прошедшие сутки от вируса избавились 194 пациента, всего - 27 884. Скончались 348 человек.

Кроме того, в регионе провели 576 тестов на COVID-19, за все время пандемии - 353 688.

«Напоминаю, что сейчас много факторов риска. Берегите себя и соблюдайте все противовирусные рекомендации», - добавил глава региона.