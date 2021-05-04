Более 50 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области

51 новый случай заражения коронавирусом выявили в Псковской области по состоянию на 3 мая. Общее число подтвержденных случаев инфицирования возросло до 36 550, сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.
За прошедшие сутки от вируса избавились 194 пациента, всего - 27 884. Скончались 348 человек.
Кроме того, в регионе провели 576 тестов на COVID-19, за все время пандемии - 353 688.
«Напоминаю, что сейчас много факторов риска. Берегите себя и соблюдайте все противовирусные рекомендации», - добавил глава региона.