Общество

«Аптекарский огород» создают в Великих Луках

Студенты и педагоги Великолукского медицинского колледжа создают «Аптекарский огород». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебном заведении.

«Колледж готовит фармацевтов на базе уже имеющегося среднего медицинского профессионального образования. И аптечный сад – огород будет служить практическим полигоном подготовки студентов по таким дисциплинам как фармакология, фитотерапия, гомеопатия и по другим», - рассказали в колледже.

Актуальность нового проекта в учебном заведении также связывают с тем, что с участием ученых и студентов колледжа проводится научно-исследовательская работа по разработке лекарственных препаратов и биологически активных веществ на основе экологически безопасных, натуральных компонентов растительного, минерального и животного генеза.

«Подспудно решаются вопросы озеленения города, экологического и трудового воспитания студенческой молодежи», - отметили в колледже.

Сейчас студенты и педагоги высадили 12 фруктовых и 6 хвойных деревьев, десятки декоративных растений, обустроили цветочную клумбу. Закладывается оранжерея для выращивания лекарственных трав.