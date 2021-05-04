Общество

Процедуру обязательного досудебного обжалования решений надзорных органов вводят в России

Для 62 видов государственного контроля с 1 июля 2021 года начнет действовать процедура обязательного досудебного обжалования решений надзорных органов. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

В утвержденном перечне 19 контрольных ведомств, включая Федеральную налоговую службу, Ростехнадзор, Ростуризм, Роструд, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и Минпромторг.

Сейчас система досудебного обжалования решений этих госорганов работает в пилотном формате. В рамках эксперимента на Едином портале государственных и муниципальных услуг запущен специальный сервис. Он позволяет подать жалобу в контрольный орган в электронном виде, а также отслеживать все этапы ее рассмотрения и взаимодействовать с должностными лицами без личного посещения ведомства. Процедура рассмотрения жалоб четко регламентирована: на ответ заявителю дается 20 рабочих дней.

Работа сервиса построена на основе наиболее распространенных жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются граждане и предприниматели в процессе общения с контрольными органами. В числе таких ситуаций, например, нарушение процедуры проведения проверки, несогласие с назначенными мерами.

Механизм обязательного досудебного обжалования внедряется в рамках закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле», принятого в 2020 году. Работа ведется поэтапно. На финишную прямую она выйдет 1 января 2023 года, когда новый инструмент начнет внедряться для всех видов контроля, которые регулируются законом о госконтроле.

«Масштабный запуск системы обязательного досудебного обжалования сделает взаимодействие граждан и бизнеса с госорганами более комфортным, позволит сократить временные и финансовые издержки, а также снизить нагрузку на суды», - добавили в пресс-службе правительства.