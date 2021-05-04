Общество

Рециркуляторы установили в стругокрасненской школе по требованию прокуратуры

В Жданском подразделении Стругокрасненской средней общеобразовательной школы установили рециркуляторы по требованию прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Районная прокуратура установила, что в нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства посуда для приготовления блюд в школе не выполнена из нержавеющей стали, не проводилась термометрия блюд, не хватало как минимум двух приборов, выполняющих дезинфекцию воздушной среды.

В целях устранения указанных нарушений закона и защиты здоровья учащихся прокуратура района направила директору школы представление. В итоге в учебном заведении приобрели посуду, отвечающую санитарным требованиям, термометр, два рециркулятора для обеззараживания воздушной среды.