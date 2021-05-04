Общество

В Пскове простились с ветераном войск правопорядка Алексеем Кобцевым

В Пскове состоялась церемония прощания с ветераном войск правопорядка подполковником Алексеем Кобцевым. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, ветерана похоронили с воинскими почестями.

Алексей Кобцев родился в 1939 году в Ставропольском крае. В 1961 году после окончания средней школы поступил в Саратовское военное училище имени Ф. Э. Дзержинского и успешно окончил его в 1964 году.

В дальнейшем получил назначение в войсковую часть по охране важных государственных объектов, где прослужил непрерывно 27 лет на различных должностях.

Был первым командиром воинской части дислоцированной в городе Пскове. Прошел боевой путь от лейтенанта до подполковника.

«Руководство управления Росгвардии по Псковской области, Совет ветеранов ведомства выражают соболезнования родным и близким Алексея Андреевича», - добавили в пресс-службе.