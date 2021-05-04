Общество

Регистрацию на трек «Информационные технологии» конкурса «Лидеры России» продлили до 17 мая

Регистрация на трек «Информационные технологии» конкурса «Лидеры России» продлили до 17 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, к участию приглашаются граждане до 55 лет с управленческим опытом не менее двух лет.

Трек призван выявить лучших специалистов сферы информационных технологий для привлечения их к реализации проектов цифровой трансформации.

Победители получат наставничество от лучших представителей сферы информационных технологий и инноваций в России, приглашение на работу в органы государственной власти и подведомственные организации, реализующие проекты цифровой трансформации, компании с государственным участием и крупные холдинги, финалисты трека получат стажировки и вакансии в указанных выше организациях.

Также финалисты проекта смогут пройти повышение квалификации в лучших учебных заведениях страны, специализирующихся на подготовке руководителей цифровой трансформации, получат возможность принять участие в международных ИТ-форумах в статусе почетных гостей, а также в работе общественных и экспертных советов органов государственной власти.

Подробная информация и регистрация доступны на сайте лидерыроссии.рф.