Общество

Фотофакт: «Ночные волки» приехали в Псков

Участники байкерского клуба «Ночные волки» приехали в Псков в рамках VII международного мотомарша «Дороги Победы – Дорога домой 2021», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сегодня вечером байкеры посетили памятник в честь 50-летия Красной Армии, расположенный на перекрестке Крестовского и Ленинградского шоссе. Ранее они побывали в деревне Красуха Порховского района.

5 мая «Ночные волки» примут участие в возложении цветов к мемориалу «Вечный огонь» в Пскове, после чего отправятся в Великие Луки.

Мотомарш «Дороги Победы» призван сформировать позитивный военно-исторический образ России за рубежом и донести правду о стране, об истинных ценностях, которые пропагандируют народы России – мир и уважение между странами и людьми.