Общество

Школа на 835 мест может появиться на дальнем Запсковье

Общественные обсуждения предлагаемых изменений в правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова состоялись в городской Думе 4 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, обсуждения прошли под председательством заместителя главы областного центра Владимира Воробьева.

Инициатива о внесении изменений в правила благоустройства заключается в том, чтобы уточнить нормы по уборке и содержанию объектов благоустройства. Это связано с тем, что в контрольное управление администрации Пскова поступает большое количество обращений, касающихся соблюдения правил благоустройства, которые часто трактуются двусмысленно, объяснили в пресс-службе.







Предлагается уточнить само понятие объектов благоустройства, включив в него и земельные участки, а также расширить перечень лиц, на которые распространяются эти правила.

Данный проект изменений решено рекомендовать внести в гордуму с учетом поступивших в ходе общественных обсуждений замечаний и предложений.

Участники обсуждения также рассмотрели внесение изменений в документацию планировки и межевания микрорайона №14 в Пскове и смежному к нему микрорайону №15, расположенных на Запсковье.

Начальник отдела территориального планирования и градостроительного зонирования управления по градостроительной деятельности администрации города Пскова Николай Виноградов сообщил, что проект планировки микрорайона №14 в границах улицы Юности и перспективной пробивки улицы Инженерной, утвержденный в 2011 году, не соответствует нормативам, принятым в 2019 году, определяющим минимальные требования для количества парковочных мест для многоквартирных жилых домов.

«Документ 2011 года требуется привести в соответствие, то есть увеличить земельные участки для увеличения количества парковочных мест многоквартирного дома. Также планируется для оптимизации педагогического процесса объединение школ, планируемых в микрорайонах №14 и №15, в одну школу, рассчитанную на 835 учащихся», - рассказал Николай Виноградов.

От жителей города замечаний и предложений по внесению изменений в проекты планировки и межевания территорий не поступило. Было решено рекомендовать администрации Пскова принять правовые акты о внесении изменений в проект планировки микрорайонов №14 и №15.