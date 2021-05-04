Общество

Российские ученые проверяют влияние на иммунитет третьего укола вакцины от коронавируса

В России начались испытания на людях вакцины «ЭпиВакКорона» на возможность усиления иммунитета от коронавируса после третьего укола. В Новосибирском центре «Вектор» уже подтвердили эффективность такого подхода на животных, включая приматов, сообщает РБК. Также по три укола получили хомяки, морские свинки и хорьки.

«Клинические испытания первой — второй фазы для введения трехкратной вакцинации этой вакцины сейчас ведутся», - рассказал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков через Instagram-аккаунт Роспотребнадзора.

По словам ученого, состав вакцины для третьего укола не меняется, пишет «Коммерсант». Также Александр Рыжиков привел данные, согласно которым антитела к коронавирус вырабатываются в 90% случаев – такие цифры получены в ходе случайных исследований среди иммунизированных коллективов.