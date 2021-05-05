Общество

Через границу в Псковской области вывезли 21 спортивную лошадь

С начала 2021 года должностные лица территориального Управления Россельхознадзора в Псковской области проконтролировали импорт и экспорт 259 лошадей.

За четыре месяца под контролем должностных лиц Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора через пункты пропуска на Государственной границе РФ, расположенные в Псковской области, на территорию ЕАЭС ввезены 52 племенных, 42 пользовательных и 36 спортивных лошадей из Латвии, США, Польши и ОАЭ.

Из Российской Федерации через территорию Псковской области была вывезена 21 спортивная лошадь. Животные перевозились в Литву, Латвию, Польшу, Венгрию, Германию, Бельгию и Нидерланды.

Управление Россельхознадзора напоминает, что при перемещении лошадей через границу необходимо строго соблюдать ветеринарные требования страны-импортера. Как при ввозе, так и при вывозе лошадей из Российской Федерации необходимо разрешение Россельхознадзора, которое действует в течение календарного года.