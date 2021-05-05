Общество

«Ночные волки» возложили в Пскове цветы и обещали приезжать каждый год

Участники международного мотомарша «Дороги Победы - Дорога домой 2021» 5 мая торжественно возложили цветы к мемориалу Вечный огонь в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Память бойцов Великой Отечественной войны почтили руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев, президент отделения «Дороги Победы» мотоклуба «Ночные Волки» Андрей Бобровский и все участники мотомарша.

«Эту традицию зародили наши деды и прадеды, которые 76 лет назад так же сели на мотоциклы и проводили из нашей страны недруга обратно в Берлин. Мы всего лишь повторяем эту традицию, и считаем своим долгом приобщать к этому не только русских людей, но и наших иностранных гостей», - прокомментировал Андрей Бобровский.

Он отметил, что в этом году в мотомарш проходит в седьмой раз. В нем принимают участие мотоциклисты из шести стран: России, Казахстана, Польши, Словакии, Чехии, Словении и Германии.

«В этом году мотомарш стартовал из разных мест России и Европы, - добавил Андрей Бобровский, рассказывая о маршрутах. - Основная мотоколонна в России стартовала из Санкт-Петербурга. Ещё одна колонна проедет по Южному Федеральному округу. Торжественная встреча колонн состоится на Красной площади в Москве. Для нашей колонны большая честь побывать в Пскове, городе Воинской славы. Здесь действительно очень много людей, причастных к Победе и неравнодушных к тому, что происходит. Я понял, что теперь мы сюда будем приезжать каждый год».

«Обычно мы прокладывали маршрут из Москвы на Берлин, но в этом году решили изменить его и проехать из Берлина в Москву, так сказать, проехать дорогу домой, - рассказал участник мотомарша из Германии Сергей Гриднев. - До Пскова мы уже посетили Санкт-Петербург, Калининград, Польшу, Литву, Латвию и Эстонию. Нас не хотели пропускать в Россию через Латвию, но мы зашли через Эстонию. Наша задача была прорваться вперед, и мы прорвались! Наша цель - доказать Европе, что мы помним историю и не изменим ее!».

В течение дня участники мотомарша посетят Псковский кремль и отправятся в следующий город Воинской славы - Великие Луки.