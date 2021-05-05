Общество

Рисунки псковичей могут превратиться в открытки ко Дню Победы

Рисунки жителей Псковской области вошли в виртуальную выставку московского Музея Победы. Их авторы в возрасте от 6 лет стали участниками конкурса «Открытка Победы», сообщили Псковской Ленте Новостей в Музее Победы.

Свои рисунки прислали и юные, и взрослые участники. К творческому состязанию присоединились и профессиональные художники и те, кто только начинают свой путь в творчестве. Эти рисунки могут стать победными открытками. Поздравить своих близких и друзей уже сейчас можно любой из 8 тысяч работ - по электронной почте, а рисунки призеров напечатают на коллекционной серии открыток.

Рисунок шестилетнего Миши Божко из Псковской области.

До 9 мая интернет-пользователи могут проголосовать за работы своих земляков и помочь им победить. По итогам народного голосования в каждой возрастной категории будут выбраны победители в номинации «Приз зрительских симпатий». Итоги конкурса будут подведены 12 мая. Авторы лучших работ получат в подарок дипломы и бесплатную онлайн-экскурсию по новой уникальной экспозиции «Подвиг Народа». Почта России отправит победителям отпечатанный набор коллекционной серии открыток.