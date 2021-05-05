Общество

Псковичам рассказали о возможности сделать прививку в майские праздники

«Вакцинация проводится в майские праздничные и межпраздничные дни в ежедневном режиме, как в поликлиниках, так и в мобильных пунктах вакцинации в торговых комплексах, - в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове сообщила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная. - Разница только в том, что в поликлинику мы приглашаем по записи, а в торговые комплексы можно обратиться свободно, не записываясь заранее. Пункты там работают с 10 до 15 часов. Считаем, что праздничные период должен наших людей настроить на то, чтобы обязательно использовать его для вакцинации - в большей мере для свободной вакцинации в торговых комплексах».

Пункты вакцинации работают в торговых комплексах «Империал», «Акваполис» и «Фьорд Плаза». В день через мобильные пункты проходит от 50 до 100 человек, на пике этот показатель составлял 120-130 человек. С наступлением тепла поликлиника намерена задействоваться для этих целей мобильный ФАП в автобусе, ранее использовавшийся для вакцинации от гриппа.

Также Галина Неваленная рассказала о графике работы поликлиники во время праздничных и нерабочих дней. До 7 мая поликлиника работает в обычном режиме, но с сокращением рабочего дня до 16 часов. С 8 по 10 мая будут задействованы дежурные бригады.