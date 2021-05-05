Общество

В Псковской области росгвардейцы принимают участие в акции «Бессмертный полк онлайн»

Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Псковской области принимают активное участие в акции «Бессмертный полк онлайн», рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы отправляют фотографии своих родственников — участников Великой Отечественной войны для демонстрации через площадки сайта «Бессмертный полк России».

«Псковские росгвардейцы вместе с членами своих семей с портретами отцов, дедов и прадедов принимают ежегодно участие в патриотической акции и вспоминают тех, кто приближал День Великой Победы», - сообщили в ведомстве.

Второй год подряд шествие Бессмертного полка проходит в онлайн-формате. Участников приглашают загрузить фотоснимки на специальный сайт и рассказать о своем герое. Портрет будет показан 9 мая во время онлайн-трансляции в выбранном регионе.