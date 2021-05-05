Общество

Псковский медик развеяла миф о возможной нехватке второго компонента вакцины от коронавируса

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове ответила тем, кто опасается проходить первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции из-за циркулирующих в соцсетях слухов о поступлении в регион только первого компонента вакцины и возможной нехватки второй дозы.

«Хочу уверить всех наших жителей, что такого по умолчанию не может быть. Это абсолютно неверный миф, мы получаем сразу два компонента, - заверила медик. - Если получили тысячу доз первого, значит, и тысячу доз второго - сразу весь комплекс. Смело прививайтесь, чтобы был стойкий иммунитет».