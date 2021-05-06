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Общество

Псковских фермеров и пчеловодов приглашают принять участие в ярмарке «Покровский торг»

06.05.2021 14:32|ПсковКомментариев: 2

По благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона, подворье Псково-Печерского монастыря возрождает традицию проведения ярмарок на территории исторического торга - «Покровский торг».

Очередная весенняя ярмарка пройдет 22 мая, в день празднования Николы весеннего (Вешнего). Гостей ярмарки ожидает широкий выбор продовольственных и непродовольственных товаров, сувениры ручной работы, представленные мастерами и ремесленниками, вкусная кухня и веселая атмосфера русского Торга. Всех гостей будут угощать жареной картошкой – неотъемлемой частью ярмарки. В рамках Покровской ярмарки будет проведен конкурс на звание «Лучший участник Покровской ярмарки», а также специальный фотоконкурс для гостей и участников ярмарки.

Ярмарка «Покровский Торг» пройдёт с соблюдением правил безопасности, установленных Роспотребнадзором из-за коронавирусной инфекции:

- обеспечение соблюдения санитарной дистанции не менее 1,5 метров;

- вход на ярмарку только при наличии правильно надетой защитной маски;

- использование антисептических средств при проведении мероприятия.

К участию в Покровской ярмарке приглашаются псковские фермеры, пчеловоды и мастера подарков и сувениров ручного творчества.

Справки по телефону: +7 911 359-09-32 Ирина Назарова

Ярмарка пройдет на территории подворья Псково-Печерского монастыря (г. Псков, ул. Некрасова, д. 33)

Приходите на весеннюю ярмарку «Покровский торг», будет весело и вкусно!

Источник: Псковская Лента Новостей
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