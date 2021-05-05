Общество

Легендарная рок-группа станет участником «Нашествия-2021»

Легендарная рок-группа «Машина времени» станет участником музыкального фестиваля «Нашествие-2021». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

«Машина Времени» - одна из старейших существующих групп русского рока. Основана Андреем Макаревичем и Сергеем Кавагоэ 27 мая 1969 года. Жанр творчества группы включает элементы классического рока, рок-н-ролла, блюза и бардовской песни.

В 2021 году мероприятие пройдет 30, 31 июля и 1 августа в Серпухове. «На новом месте и любимые песни зазвучат по-новому!», - уверяют организаторы.

Подробности о мероприятии - на официальном сайте и в эфире радиостанции «Наше Радио». В Пскове слушайте на частоте 103.0 FM.

«Нашествие» – крупнейший российский фестиваль под открытым небом, самый масштабный и посещаемый ежегодный фестиваль в России и ближнем зарубежье. Основан радиостанцией «Наше Радио» и проводится с 1999 года.

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