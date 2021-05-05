Общество

О побочных реакциях на прививку от коронавируса и причинах отвода рассказала псковский врач

«Не надо бояться вакцинироваться. Никаких серьезных осложнений мы не наблюдали, - заявила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.

Она рассказала, что поликлиника проводит вакцинацию от коронавируса с октября прошлого года. За прошедшие месяцы временный медицинский отвод от использования второго компонента вакцины получили 11 пациентов.

«У кого-то кашель появился, у кого-то давление, - пояснила Галина Неваленная. - Мы откладываем вторую инъекцию, но второй компонент никуда не денется, пусть все будут уверены, что для всех есть две вакцины».

Среди наиболее распространенных побочных эффектов у привитых – повышенная температура и местные реакции в месте укола. Также врачам известно о наступлении гриппоподобного состояния, «когда немножко ломает тело». Могут появиться аллергические реакции, в этом случае медики советуют использовать антигистаминные препараты.

«Рекомендуем наблюдать за собой тщательно, - сказала Галина Неваленная, -соблюдать режим, который озвучивается каждому. Если появляются заметные симптомы - температура или кашель - обязательно обратиться к врачу, чтобы исключить ситуацию, когда человек мог получить инфекцию незадолго до прививки».

Также она рассказала о возможности вести дневник здоровья на портале госуслуг и получении больничного листа при острой реакции организма на прививку.

«Сразу хочу сказать, что ни возраст, ни хронические заболевания не являются противопоказанием, - подчеркнула медик. – Среди противопоказаний беременность, лактация, онкологические заболевания в период, когда пациент получает активную химиотерапию, обострение хронических заболеваний».