Общество

Врач рассказала, кто в Псковской области охотнее идет на вакцинацию

Жители Пскова в возрастной группе от 60 лет чаще других отправляются на вакцинацию от коронавируса. Из 14 тысяч жителей города, получивших первую дозу вакцины, 8 тысяч относятся к этой возрастной группе. Такие данные в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове привела главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.

«По нашей медицинской установке, в первую очередь, должны прививать группы риска. Одна из них – возраст 60+, следующий риск – пациенты с хроническими заболеваниями и люди, профессия которых связана с большим количеством общения, - рассказала главврач. - Больше всего приглашаем старшую возрастную группу, они с пониманием к этому относятся».