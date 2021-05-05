Общество

Выбраны еще десять членов нового состава Общественной палаты Псковской области

В Администрации Псковской области в среду, 5 мая, состоялось заседание членов Общественной палаты Псковской области, утвержденных губернатором Псковской области и избранных Псковским областным Собранием депутатов. Основной вопрос повестки дня касался избрания членов Общественной палаты Псковской области пятого состава на 2021 — 2024 годы, выдвинутых в качестве кандидатов по представлению местных общественных объединений.

Заседание провел член Общественной палаты Российской Федерации от Псковской области Андрей Царев. По результатам тайного голосования в состав Общественной палаты Псковской области избраны 10 членов от местных общественных объединений:

Андреев Виктор Егорович, Псковская городская организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Быстрова Лилия Анатольевна, Печорская районная общественная организация «Этнокультурное общество народа сето»;

Иванов Алексей Дмитриевич, Великолукская городская общественная организация «Великолукская олимпийская академия»;

Козлова Алена Михайловна, Первичная профсоюзная организация студентов Псковского государственного университета Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации;

Крипайтис Татьяна Александровна, Местное отделение общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Палкинского района;

Лобарев Дмитрий Сергеевич, Пыталовская районная общественная детская организация «Рубеж»;

Мандзибура Наталья Анатольевна, Псковская городская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации;

Станкевич Сергей Александрович, Псковская городская молодёжная общественная организация «Спортивный клуб Сверхлегкой Авиации «Небо»;

Тимофеева Кристина Александровна, Псковская городская молодежная общественная организация «Альтер Эго».

Ранее Губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым утверждены 12 членов Общественной палаты Псковской области на 2021 — 2024 годы. Кроме того, в конце апреля еще 12 членов избраны Псковским областным Собранием депутатов.

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Таким образом, с учетом положений пункта 9 статьи 5 Закона Псковской области «Об Общественной палате Псковской области» Общественная палата Псковской области пятого состава правомочна приступить к работе.