Выбраны еще десять членов нового состава Общественной палаты Псковской области

В Администрации Псковской области в среду, 5 мая, состоялось заседание членов Общественной палаты Псковской области, утвержденных губернатором Псковской области и избранных Псковским областным Собранием депутатов. Основной вопрос повестки дня касался избрания членов Общественной палаты Псковской области пятого состава на 2021 — 2024 годы, выдвинутых в качестве кандидатов по представлению местных общественных объединений.
Заседание провел член Общественной палаты Российской Федерации от Псковской области Андрей Царев. По результатам тайного голосования в состав Общественной палаты Псковской области избраны 10 членов от местных общественных объединений:
Андреев Виктор Егорович, Псковская городская организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
Быстрова Лилия Анатольевна, Печорская районная общественная организация «Этнокультурное общество народа сето»;
Иванов Алексей Дмитриевич, Великолукская городская общественная организация «Великолукская олимпийская академия»;
Козлова Алена Михайловна, Первичная профсоюзная организация студентов Псковского государственного университета Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации;
Крипайтис Татьяна Александровна, Местное отделение общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Палкинского района;
Лобарев Дмитрий Сергеевич, Пыталовская районная общественная детская организация «Рубеж»;
Мандзибура Наталья Анатольевна, Псковская городская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации;
Станкевич Сергей Александрович, Псковская городская молодёжная общественная организация «Спортивный клуб Сверхлегкой Авиации «Небо»;
Тимофеева Кристина Александровна, Псковская городская молодежная общественная организация «Альтер Эго».
Ранее Губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым утверждены 12 членов Общественной палаты Псковской области на 2021 — 2024 годы. Кроме того, в конце апреля еще 12 членов избраны Псковским областным Собранием депутатов.
Таким образом, с учетом положений пункта 9 статьи 5 Закона Псковской области «Об Общественной палате Псковской области» Общественная палата Псковской области пятого состава правомочна приступить к работе.