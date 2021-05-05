Общество

На престольный праздник приглашает паломников Крыпецкий монастырь 6 мая

По благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона возобновляется празднование обретения мощей преподобного Саввы Крыпецкого. 467-ю годовщину со дня обретения мощей преподобного Крыпецкий монастырь будет праздновать завтра, 6 мая.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в обители, в 8.00 утра от Собора Рождества Иоанна Предтечи (Псков, ул. М. Горького 1а, Комсомольская площадь) в Крыпецкий монастырь отправится бесплатный автобус на 40 человек. Промежуточная остановка - у Кремля. Обратно автобус отправится в 14.00.

Начало таинства исповеди - в 9.00. Божественная литургия с пасхальным крестным ходом начнется в 10.00 в Успенском храме.

Паломников просят надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.