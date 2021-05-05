Общество

Псковские профсоюзы посадили «Добросад», исполняющий желания

5 мая председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов вместе с сотрудниками облсовпрофа, членами Молодежного Совета и председателями отраслевых профсоюзов Псковской области приняли участие в акции «Добросад», проходившей в доме для детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Печоры.

Участники акции вместе с воспитанниками высадили еловую аллею. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, ребята загадывали желания, перед тем как посадить каждое дерево.

«Мы сажали вместе с Надей 10 лет и Ангелиной 8 лет. Замечательные, добрые, умные и воспитанные девочки! Уверен, что их желания обязательно сбудутся», - рассказал Игорь Иванов.

Продолжением мероприятия стало совместное заседание воспитанников, социальных работников, гостей, участников проекта. Участники говорили о предстоящем празднике Великой Победы, о патриотизме, любви к Родине и Отечеству, о подвиге предков и о том, что нельзя забывать свою историю. В завершение встречи была заложена «капсула времени» с посланием от воспитанников. Профсоюзы передали сладкие подарки, мороженое, детские книги.

«Доброе, объединяющее мероприятие! Можно по-разному называть: сад памяти, сад желаний, добросад, но дело не в этом. Дело в том, что когда вместе делаешь доброе дело, когда хочешь помочь, когда от чистого сердца, тогда мир меняется вокруг нас! Счастье там, где мы!», – прокомментировал Игорь Иванов.