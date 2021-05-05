Общество

Дмитрий Быстров: Программа «Комплексное развитие сельских территорий» - хороший инструмент поддержки

Глава Островского района Дмитрий Быстров высоко оценил эффективность участия муниципалитета в программе «Комплексное развитие сельских территорий». Свое мнение на этот счет он высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Программа актуальная. На селе тоже живут люди, и они хотят хотя бы минимального комфорта. И если мы хотим, чтоб люди стремились жить на селе, значит им надо что-то предложить», - пояснил глава района. Он напомнил, что среди российских регионов был очень серьезных отбор на участие в программе, она оказалась очень востребована. «Нам удалось заскочить в последний вагон, в итоге все 4 волости Островского района участвуют в программе развития сельских территорий», - уточнил гость студии. Так, в Горайской и Островской волости предусмотрены дорожные работы, в Бережанской волости — строительство очистных сооружений на Гороховом озере, а в деревне Воронцово оборудуется концертная площадка,

Кроме того, в этом году идет закупка для проведения концертов. Также Островский район собирается купить два автобуса для подвоза артистов и спортсменов, в том числе из сел.

«Достаточно обширный круг работ и вложений по программе комплексного развития сельских территорий: благоустройство, дороги, коммуналка, культура и досуг. Хорошая программа, останавливаться не будем. Для села она востребована. Это хороший инструмент поддержки. Дополнительные финансовые вливания дают сельским территориям возможность поглубже вздохнуть, и самое главное — люди видят, что про них не забыли», - подчеркнул Дмитрий Быстров.