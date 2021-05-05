Общество

Миронов призвал ужесточить наказание за браконьерство

Лидер партии «Справедливая Россия – за правду» Сергей Миронов сообщил, что фракция СР в Госдуме готова внести в уголовный и административный кодексы изменения по ужесточению наказания за браконьерство.

В среду Миронов принял участие в мероприятии по выпуску мальков стерляди в Волгу. Выпуск 135 тысяч мальков в природную среду состоялся в городе Калязине Тверской области и был произведен специалистами в сфере рыбного хозяйства.

«Фракция "Справедливая Россия" готова внести изменения в уголовный и административный кодексы РФ по ужесточению наказания за браконьерство», - сказал Миронов и отметил, что браконьеры «не думают ни о чем» и «бездумно тратят наше природное богатство».

Также глава партии заметил, что в Волге «сегодня стерляди днем с огнем не найти», при этом этот вид занесен в Красную книгу.

«В чем причина? Первое - это особый режим водостока Волги со всеми ее плотинами и водохранилищами. Второе – это, конечно, экология, ведь река сильно загрязнена. И третье – браконьерство. За это зло, действительно, нужно наказывать», - считает политик.

Также Миронов высказался за введение госмонополии на оборот рыбы осетровых пород. «Я и мои коллеги по партии "Справедливая Россия – За правду" считаем, что необходимо вводить государственную монополию на оборот рыбы осетровых пород… Сегодня так называемые частные компании – практически все браконьеры», - отметил Миронов.