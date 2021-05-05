Общество

Фестиваль колокольного звона пройдет в Пскове 8 и 9 мая

Фестиваль колокольного звона пройдет в Пскове 8 и 9 мая, сообщается на сайте Псковской епархии.

Откроется мероприятие 8 мая в 11.15 звон-концертом и мастер-классом в храме Успения Пресвятой Богородицы с Полонища, ул. Георгиевская 3а.

9 мая в 11.00 состоится звон-концерт и мастер-класс в храме Василия на Горке (Октябрьский проспект, 5).

В 12.00 прозвучит общий звон из храмов Успения Пресвятой Богородицы с Полонища, храма Василия на Горке, храма Богоявления с Запсковья, храма архангелов Михаила и Гавриила, храма Покрова Пресвятой Богородицы (от Торгу) и храм Вознесения Господня (бывшего Старовознесенского монастыря).

Добавим, фестиваль колокольного звона проводится при поддержке Фонда президентских грантов.