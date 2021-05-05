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Общество

В Сигорицах почтили память погибших за Родину

05.05.2021 20:16|ПсковКомментариев: 0

В среду, 5 мая, в рамках празднования 76-й годовщины Великой Победы над фашистскими захватчиками, у интернационального братского воинского захоронения в деревне Сигорицы Островского района состоялось традиционное памятное мероприятие.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, вместе с участником Великой Отечественной войны, 99-летним жителем деревни Сигорицы Сергеем Степановым у памятного обелиска собрались представители Псковской областной общественной организации «Центр чеченской культуры «БАРТ», руководители национальных диаспор, общин и землячеств Псковской области, представители органов местного самоуправления, военнослужащие и местные жители.

В этом году в условиях пандемии CОVID-19 памятное мероприятие прошло при ограниченном числе участников, с соблюдением всех ограничительных мер и с учётом отработанных во время пандемии регламентов.

К участникам торжественного митинга обратился глава Островского района Дмитрий Быстров. Он подчеркнул, что многонациональное единство и дружба народов нашей страны, которые бок о бок сражались на фронтах Великой Отечественной войны, стали одними из определяющих факторов победы советского народа в борьбе против немецко-фашистских оккупантов. «Борьба за свободу и независимость общей Родины накрепко соединяла людей разных национальностей узами дружбы и воинского братства. Мы разные в своих национальных особенностях, но нас всегда объединяла и будет объединять борьба с захватчиками, экономическая интеграция, а также крепкие культурные и семейные связи. Мы были и будем вместе всегда», - сказал Дмитрий Быстров.

На митинге также выступили: помощник секретаря Генсовета «Единой России», вице-спикера Совета Федерации Армен Мнацаканян, депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов, председатель Псковской областной общественной организации ветеранов войны и военной службы, подполковник запаса, ветеран ВДВ, участник боевых действий в Афганистане Шамиль Ахметов, председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Островского района Виктор Неизвестный, руководитель Псковской областной общественной организации «Центр чеченской культуры «БАРТ» (Единство) Саид Дукаев.

«От всей души говорю огромное спасибо представителям Центра чеченской культуры за такое благое дело, которое стало традиционным не по календарю, а по зову сердца всех здесь присутствующих, ветеранов, представителей местной власти, местного населения. Здесь, на интернациональном братском воинском захоронении - наша общая боль, общая память и общая гордость», - сказал Армен Мнацаканян.

 

Обращаясь к участникам памятного мероприятия, Шамиль Ахметов отметил роль поисковых отрядов, благодаря усилиям которых устанавливаются имена доселе неизвестных павших в кровопролитных боях воинов.

«С гордостью могу сказать, что этот обелиск – настоящий символ объединения людей, когда это касается защиты страны и сбережения общей истории, - добавил Саид Дукаев.

После минуты молчания участники памятного мероприятия возложили гирлянду, венки и цветы к обелиску на месте братского захоронения, после чего прозвучал троекратный салют.

Напомним, в братской могиле у деревни Сигорицы Островского района помимо 139 солдат разных национальностей покоятся: Герой Советского Союза, ефрейтор Абрам Шарыпов и его однополчане: уроженец горной Чечни Заудин Ахматханов и ярославец Кузьма Козуб.

Памятное мероприятие у деревни Сигорицы, ставшее уже традиционным, прошло в рамках проекта «Память поколений» по инициативе Центра чеченской культуры «БАРТ» при содействии администрации Псковской области, Государственного комитета Псковской области по культуре и администрации Островского района.

Теги: #память #день Победы
Источник: Псковская Лента Новостей
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