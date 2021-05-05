Названы вакансии, предлагаемые в Псковской области соискателям с ограниченными возможностями

Накануне Международного дня борьбы за права инвалидов, который отмечается 5 мая, аналитики hh.ru выяснили, как много и какие варианты работы есть для соискателей с инвалидностью, какие требования предъявляют работодатели и какую зарплату предлагают.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе hh.ru, с начала года в регионах СЗФО было размещено более 7 000 маркированных вакансий для соискателей с инвалидностью. География таких вакансий в СЗФО неоднородна: большая часть с начала 2021 года приходится на Санкт-Петербург (66% от общего числа вакансий по СЗФО). На втором месте по числу размещенных вакансий – Ленобласть – почти 600 вакансий или 4% от всех в СЗФО. На третьем месте - Калининградская область – более 400 вакансий для соискателей с инвалидностью. Еще 5% или порядка 300 вакансий есть для соискателей в Архангельской области. По 3% вакансий размещено в Псковской, Новгородской, Мурманской областях, а также в Коми и Карелии, менее 1% вакансий для соискателей с инвалидностью есть в Ненецком АО.
Треть маркированных вакансий в регионах СЗФО приходится на сферы «ИТ, телеком», каждая пятая вакансия размещена в сферах «Маркетинг», и «Продажи».
В каждой второй маркированной вакансии работодатели не требуют наличие опыта, в 37% соискателям потребуется опыт от 1 года до 3 лет и в 14% в вакансиях указано наличие стажа работы от 3 лет и более. Диапазон предлагаемых зарплат зависит от профессиональной сферы. Как правило, более высокие зарплаты предлагаются в сфере производства, ИТ-телеком. В 47% вакансий в регионах СЗФО предлагается зарплата порядка от 25 000 до 50 000 рублей, в 16% вакансий зарплата от 80 000 до 100 000 рублей.
Вакансии для соискателей с инвалидностью в Псковской области
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Вакансия
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Предлагаемая зарплата
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Оператор call-центра
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Зарплата по итогам собеседования
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Помощник руководителя
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от 27 000 до 30 000 рублей до вычета налогов
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Удаленный специалист в службу поддержки клиентов «Почта России»
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от 22 000 рублей на руки
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Диспетчер медицинской справочной службы
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от 18 400 до 21 000 рублей на руки
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Продавец-кассир
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от 14 000 рублей до вычета налогов
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Работник ресторана
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от 21 000 рублей до вычета налогов
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Сотрудник вечерней смены в отдел технической поддержки
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от 45 000 до 55 000 рублей на руки
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Оператор в домашний контактный центр
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от 28 000 до 39 000 рублей до вычета налогов