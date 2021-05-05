Общество

Жительница Идрицы и барабанщицы побывали на «Поле чудес»

Жительница поселка Идрица Екатерина Дреер побывала на шоу «Поле чудес». Этой новостью в соцсетях поделился депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов.

«Жительница поселка Идрица Екатерина Дреер написала письмо на легендарную передачу «Поле Чудес» и... ее пригласили на игру! С собой Екатерина взяла группу поддержки: талантливых барабанщиц ансамбля "Темп" Идрицкой общеобразовательной школы», - рассказал парламентарий.

Андрей Козлов напомнил, что давно дружит с этой школой и старался на протяжении работы на избирательном округе №12 помогать ей. «Рад, что смог помочь и с поездкой на Поле чудес. Теперь наши земляки увидели закулисье шоу, телевизионного героя нескольких поколений Леонида Якубовича, получили массу впечатлений», - добавил депутат.

Выпуск шоу с участием Екатерины Дреер будет показан 4 июня. Победила она или нет, остается интригой.