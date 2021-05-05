В Псковской области зарегистрировано более 46,5 тысяч избирателей с инвалидностью

По состоянию на 1 января 2021 года на территории Псковской области зарегистрировано 46 648 избирателей с инвалидностью, что составляет 8,9% от общего числа избирателей. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.
В России почти 11 млн избирателей с инвалидностью, 1,405 млн из них нужны особые условия для голосования. Это люди с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата.
Избирательные участки оборудованы с учетом потребностей каждого избирателя, в том числе с ограниченными возможностями:
Напомним, сегодня, 5 мая, отмечается Международный день борьбы за права инвалидов.