Общество

В Пскове проходит репетиция Парада Победы. ФОТО

На площади Победы в Пскове проходит репетиция Парада войск Псковского гарнизона, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Колонны подразделений гарнизона прошли маршем по площади, вокруг стелы «Псков — город воинской славы» и выстроились напротив могилы Неизвестного солдата. За ходом действа наблюдают прохожие и жители близлежащих домов.

В репетиции парада также участвуют юнармейцы Одному из них, со слов очевидцев, стало плохо. На место оперативно прибыла карета скорой помощи.

Напомним, в этом году в связи с ограничениями по коронавирусу празднование Дня Победы проходит в усеченном варианте: многие мероприятия переведены в формат онлайн. Парад было решено перенести с площади Ленина на площадь Победы. В том числе это связано с масштабным ремонтом в центре города.