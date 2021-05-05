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Общество

В Пскове проходит репетиция Парада Победы. ФОТО

05.05.2021 21:04|ПсковКомментариев: 2

На площади Победы в Пскове проходит репетиция Парада войск Псковского гарнизона, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Колонны подразделений гарнизона прошли маршем по площади, вокруг стелы «Псков — город воинской славы» и выстроились напротив могилы Неизвестного солдата. За ходом действа наблюдают прохожие и жители близлежащих домов.

В репетиции парада также участвуют юнармейцы Одному из них, со слов очевидцев, стало плохо. На место оперативно прибыла карета скорой помощи.

Напомним, в этом году в связи с ограничениями по коронавирусу празднование Дня Победы проходит в усеченном варианте: многие мероприятия переведены в формат онлайн. Парад было решено перенести с площади Ленина на площадь Победы. В том числе это связано с масштабным ремонтом в центре города.

 

 

Теги: #9 мая #день Победы #Парад Победы
Источник: Псковская Лента Новостей
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