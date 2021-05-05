Общество

Дмитрий Быстров: Послание президента дает регионам возможности для маневра

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию дает регионам возможности для маневра, сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава Островского района Дмитрий Быстров.

«Фундаментальные вещи озвучены в послании. Давно мы ждали инфраструктурных кредитов с минимальной ставкой. Замена коммерческих кредитов на бюджетные — возможность вздохнуть региональным бюджетам, которые закредитованы не по своей воле, а в силу полномочий, которые они обязаны исполнять. Это возможность для маневра», - отметил гость студии.

Важной он считает озвученную в послании тему газификации, в частности, инициативы о бесплатной подводке газа к домовладениям. «Тема газификации сельских населенных пунктов сама по себе многим смозолила язык - многие спрашивают, когда придет газ. А слова президента о бесплатной подводке газа к домовладениям звучит просто фантастически. Но раз озвучено, значит будет реализовано», - пояснил Дмитрий Быстров.

Востребованы, по его словам, будут социальные выплаты, анонсированные Владимиром Путиным. «Под категории граждан, которым полагаются выплаты, попадут порядка 90% жителей, в том числе Островского района», - добавил глава муниципалитета.