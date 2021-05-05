Общество

В России за арестантами будут следить с помощью спутников

Этапирование осужденных в России, а также их поведение планируется отслеживать с помощью спутниковых систем, следует из Концепции развития уголовно исправительной системы (УИС) РФ до 2030 года, опубликованной на портале правовой информации, передает РИА Новости.

«В целях эффективного функционирования учреждений и органов УИС необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на защиту жизни и здоровья ее персонала, подозреваемых, обвиняемых и осужденных… Для обеспечения деятельности УИС и ее объектов предполагается: использование спутниковых систем глобального позиционированию для мониторинга передвижения специальных автомобилей и железнодорожных вагонов для перевозки осужденных, а также оборудование специальных автомобилей современными средствами видеонаблюдения и связи», - сообщается в документе.

Кроме того, документом предполагается комплексная защита информационной структуры учреждений УИС.

Также предполагается «совершенствование системы мониторинга поведения осужденных с помощью электронного контроля (электронные браслеты, беспроводные технологии и проч.), а также использования навигационных систем ГЛОНАСС».